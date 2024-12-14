Минобороны Сирии распустит все вооруженные группировки

Сирийское оборонное ведомство распустит все существующие в стране вооруженные формирования. Об этом в эфире телеканала Syria TV заявил лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани).

"Министерство обороны распустит все сирийские вооруженные группировки", - сказал он, подчеркнув, что в стране "не будет оружия, не находящегося под контролем сирийского государства".

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В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего подразделения правительственных сил вышли из города. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, дав указание передать власть мирным путем. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое Правительство спасения, объявил о своем назначении главой сирийского правительства переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.