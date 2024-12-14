Штурмовики 4-й бригады 3-й общевойсковой армии юного военного округа Вооруженных сил России под руководством военнослужащего с позывным Шустрый из спецназа «Ахмат» «нейтрализовали» бойцов Вооруженных сил Украины, которые отказались сдаться. Информацию о судьбе украинских военных сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

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Кадыров отметил, что такая участь ожидает всех, кто решит противостоять российским военнослужащим.

— Сдача в плен — единственный шанс для украинских бандитов сохранить свои жизни. Иначе их ждет бесславный конец!, — говорится в публикации.

Стало известно, что российские военные с начала атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область взяли в плен около 500 солдат.

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Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Кещук рассказал о происходящем в рядах ВСУ. Мужчина был мобилизован насильно, как и большинство мужчин в стране. Попав на базу боевой подготовки, он столкнулся с устоями, которые создали националисты. Затем последовала стандартная отправка на неподготовленные и необорудованные позиции.