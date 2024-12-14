Шольц озвучил позицию по ударам вглубь РФ немецким оружием

Глава правительства ФРГ и кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах Олаф Шольц за два дня до дебатов в Бундестаге по вопросу о вотуме доверия правительству снова высказался против одобрения Берлином нанесения ударов немецким оружием вглубь территории РФ и передачи Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Шольц, как пишет DPA, отверг позицию кандидата на пост канцлера ФРГ от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца и своего главного соперника на выборах, который выступает за поставку Германией ракет Taurus Украине и за снятие ограничений на использование оружия большой дальности. "Не будет разрешения на использование дальнобойного оружия, поставляемого из Германии, [для ударов] вглубь российской территории - так это и останется", - заявил канцлер ФРГ, отметив, что четко позиционирует себя "против всех горячих голов, которые считают, что можно делать все, что угодно".

Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет больше - около 500 км. Шольц неоднократно отвергал возможность поставок Украине Taurus и заявлял, что передача подобных систем вооружения повлечет за собой серьезный риск эскалации. Дискуссия о необходимости поставок Taurus снова разгорелась в Германии после решения США одобрить удары с территории Украины вглубь РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS.

Трамп выступил против ударов ВСУ дальнобойными ракетами вглубь России

Как напомнил 28 ноября президент РФ Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности, Москва неоднократно предупреждала, что применение на российской территории дальнобойного оружия Запада будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.