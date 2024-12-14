В зоне СВО ликвидирован высокопоставленный командир ВСУ

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) ликвидирован высокопоставленный командир — глава разведки 25-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) майор Николай Дупешко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил российский военкор Евгений Поддубный.

По словам журналиста, Дупешко был одним из украинских офицеров, прошедших переподготовку для соответствия стандартам армии США. Поддубный уточнил, что майор был ликвидирован ударом дрона на покровском направлении СВО.

Деталей операции по ликвидации офицера военкор не привел.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО был ликвидирован известный по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны» актер театра и кино Василий Кухарский, вступивший в ВСУ.