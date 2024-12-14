Российские зенитчики севернее Херсона сбили самолет ВСУ
Расчеты ПВО сбили самолет тактической авиации ВСУ севернее Херсона, рассказал пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. Об этом пишет ТАСС.
В субботу утром, 14 декабря, глава региона объявил об авиационной опасности на территории Херсонской области. Оперативные службы были переведены в режим повышенной готовности.
«Самолет тактической авиации ВСУ сбит севернее Херсона силами ПВО», — заметил Василенко.
Ранее Владимир Сальдо сообщил, что российские зенитчики сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Херсона.