Российские зенитчики севернее Херсона сбили самолет ВСУ

Расчеты ПВО сбили самолет тактической авиации ВСУ севернее Херсона, рассказал пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. Об этом пишет ТАСС.

В субботу утром, 14 декабря, глава региона объявил об авиационной опасности на территории Херсонской области. Оперативные службы были переведены в режим повышенной готовности.

«Самолет тактической авиации ВСУ сбит севернее Херсона силами ПВО», — заметил Василенко.

Ранее Владимир Сальдо сообщил, что российские зенитчики сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Херсона.