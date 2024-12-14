Российский грузовой самолет вылетел из Сирии в Ливию

Российский грузовой самолет вылетел с российской авиабазы в Сирии в Ливию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного сотрудника службы безопасности Сирии.

Источник сообщил, что грузовой самолет отправился в Ливию в субботу. В ближайшие дни ожидаются дополнительные вылеты российских самолетов с авиабазы Хмеймим.

Reuters отмечает, что в течение дня на авиабазе в Латакии «наблюдалась повышенная активность». Помимо вылетевшего грузового самолета, на базе были замечены грузовой Ил-76 и вертолет Ка-52 «Аллигатор».

На территории базы также видели Су-34, приземлившийся для дозаправки, аэростат и грузовики с российскими флагами.

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В пятницу западные издания опубликовали спутниковые снимки, утверждая, что Россия перемещает военную технику на авиабазе Хмеймим. На снимках были видны два грузовых Ан-124.

Ранее в МИД РФ заявили, что авиабаза Хмеймим в Латакии и военно-морская база в Тартусе играют большую роль в борьбе с международным терроризмом.