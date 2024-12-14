NYT: конфликт на Украине завершится в 2025 году

Конфликт на Украине с высокой долей вероятности завершится в 2025 году, пишет обозреватель Джулиан Э. Барнс в статье для The New York Times (NYT).

У Украины еще есть оружие, но страна испытывает нехватку войск, власти прикладывают максимальные усилия, чтобы набрать солдат, отметил автор статьи. На фоне этого, добавил он, Киев может решиться на переговоры.

По его мнению, победа Дональда Трампа на выборах США также является фактором, который может повлиять на завершение конфликта — во время своей кампании политик обещал положить конец противостоянию.

«Во время кампании Трамп обещал положить конец [конфликту] на Украине еще до своей инаугурации. Возможно, это было небольшим преувеличением. Но очевидно, что он хочет, чтобы переговоры начались как можно скорее», — разъяснил Барнс.

Обозреватели Гаррет Хааке и Кортни Куб рассказали, в свою очередь, что команда избранного президента США ведет переговоры с администрацией Джо Байдена и украинскими чиновниками о завершении противостояния на Украине.

Вместе с тем, в ходе консультаций концептуальный или конкретный мирный план со стороны будущей администрации пока не был представлен. Это обусловлено тем, что соратники Трампа придерживаются различных взглядов на то, как и на каких условиях должен закончиться конфликт, констатировали эксперты.