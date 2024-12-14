Потеря ВСУ Красноармейска в ДНР серьезно скажется на производстве оружия Украиной. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

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В Красноармейске, пишет журнал, 12 декабря было прекращено газоснабжение, также была приостановлена работа угольного завода из-за приближения российских войск. Журнал называет упомянутый населенный пункт крупнейшим на Украине производителем стали.

"Когда город падет, производство стали на Украине сократится вдвое, что серьезно скажется на производстве оружия", - говорится в сообщении издания.

До этого агентство Reuters писало, что взятие под контроль Россией Красноармейска (украинское название — Покровск) станет одной из самых значительных потерь для Украины за последнее время.

Британская газета The Guardian со ссылкой на военного представителя Украины Назара Волошина писала, что Вооруженные силы России уничтожили две позиции украинских подразделений вблизи Красноармейска, еще одну позицию ВСУ "потеряли".