Стало известно, сколько готовился план наступления оппозиции Сирии

Наступление оппозиции в Сирии, которое привело к смене власти в стране, планировали больше года. Об этом заявил The Guardian глава вооруженного крыла группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» Абу Хасан аль-Хамуи.

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По его словам, перед наступлением группировка еще пять лет «тщательно изучала противника и анализировала его тактику». Он пояснил, что с 2019 года оппозиция формировала дисциплинированные и оснащенные подразделения. Также специалисты разрабатывали беспилотники и создавали отряды, специализирующиеся на их применении.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.