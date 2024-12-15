За ночь средствами ПВО над регионами России уничтожены 15 украинских БПЛА

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над регионами России были уничтожены и перехвачены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Над регионами России уничтожены 15 украинских БПЛА
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Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, 13 БПЛА уничтожены над акваторией Чёрного моря, по одному БПЛА ликвидировано над территориями Курской и Белгородской областей.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 14 декабря регион атаковали 37 беспилотников ВСУ.

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