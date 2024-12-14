Оператор БПЛА раскрыл способ обнаружения бойцов ВСУ

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно обнаружить по оставленному ими мусору или следам на грунте. Способ обнаружения военнослужащих раскрыл оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Мага в беседе с РИА Новости.

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«Глаз набивается со временем. А так тропинки, блиндажи, окопы, какие-то вспышки, свечения, передвижения, входы в норки, такие моменты. Там мусор появился новый, где вчера его не было. Либо по снегу», — рассказал оператор.

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Мага отметил, что операторам дронов удавалось обнаружить противника в момент перехода через поле или запуска собственных БПЛА. После обнаружения цели по ней незамедлительно наносится удар.

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