Эксперт Марочко: ВС РФ ликвидировали подразделение колумбийских наемников в ЛНР
Российские бойцы 13 декабря ликвидировали подразделение колумбийских наемников в населенном пункте Грековка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Он также рассказал, что представители стран Латинской Америки присутствуют на линии боевого соприкосновения на западных рубежах региона.
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«Очень большое их количество в свое было время западнее Макеевки, Невского, <…> на Купянском направлении, по данным радиоперехватов, также фиксировались представители Колумбии и других латиноамериканских стран», — добавил Марочко.
Ранее эксперт рассказал о связи колумбийских наемников ВСУ с подконтрольными США наркокартелями.