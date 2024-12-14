В Британии связали смену командующего ВСУ в Донбассе с продвижением России
Смена командующего группировкой войск «Донецк» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Луценко на Александра Тарнавского связана с продвижением в этой зоне российских войск. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).
В оперативном подчинении Луценко находились покровское и кураховское направления.
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Генерала Александра Луценко уволили с должности командующего оперативно-тактической группировки «Донецк» 13 декабря.
Ранее сообщалось об успехе подразделений Вооруженных сил России в ликвидации ВСУ из южной части города Курахово Донецкой народной республики.
«Наши войска выбили противника из южной части города, сейчас там заканчивается зачистка», — написал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.