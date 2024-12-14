Генштаб Турции получил приказ сбивать авиацию Израиля в Сирии

Турецкая армия получила приказ сбивать израильские истребители, если те будут поддерживать боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Голос Турции».

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«В случае, если Израиль решится на такие действия (на поддержку курдских сил в Сирии – прим. ред.), наши системы ПВО и истребители готовы уничтожить их (израильские истребители – прим. ред.). Соответствующие приказы уже переданы нашему Генеральному штабу ВС Турции», - приводит издание слова неназванного источника.

Отмечается, что Турция заранее дала понять Израилю, что «ни при каких обстоятельствах не потерпят поддержки террористов».

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До этого глава МИД Турции Хакан Фидан назвал стратегической целью Анкары ликвидацию действующих на севере Сирии «Сил народной самообороны» (СНС).

СНС турецкие власти называют ответвлением Рабочей партии Курдистана и считают террористической организацией.