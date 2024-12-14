На Украине заявили о предложении Макрона отправить войска в страну

Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита Европейского союза (ЕС), который пройдет 18-19 декабря, предложит отправить войска на Украину. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что речь идет о миротворческих силах, которые должны будут прибыть на Украину после заключения перемирия. При этом европейских чиновники считают подобные идеи «сырыми» и требующими доработки.

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Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что идея о размещении европейских миротворцев является провальной, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется снизить возраст мобилизации.

До того премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Варшава не станет размещать свои войска на Украине даже после прекращения огня.