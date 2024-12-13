Байден хочет передать ВСУ «огромное количество» оружия

Президент США Джо Байден собирается передать Украине «огромное количество» оружия перед уходом с должности. Об этом сообщает «RT на русском» со ссылкой на СМИ.

Отмечается, что в планах администрации Байдена передача сотни тысяч артиллерийских снарядов и сотни единиц бронетехники. При этом до инаугурации избранного президента Дональда Трампа остается только пять недель. Источник также добавляет, что такие действия администрации Байдена могут быть направлены в том числе и на создание дополнительных сложностей для команды Трампа, поскольку американские эксперты полагают, что в данный момент ВСУ столкнулись с нехваткой людей, но не оружия.

«Министерство обороны прилагает исторические усилия, чтобы в ближайшие пять недель поставить на Украину огромное количество вооружений. В период до середины января мы поставим Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни бронемашин и другие важнейшие средства», — пишут СМИ.

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Ранее Байден одобрил выделение 72-й пакета военной помощи Украине.