Президент Хорватии высказался об отправке военных на Украину

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что его страна не будет посылать своих военных в конфликт на Украине. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам Милановича, Хорватия будет принимать решения исходя исключительно из своих интересов. При этом хорватский лидер добавил, что его страна также собирается действовать осторожно.

«Хорватия не будет выполнять чужие решения необдуманно и по чьему-то приказу», — заявил он.

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