Израиль нанес удары по объектам сирийской армии

Израильская авиация нанесла удары по объектам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус, где располагаются российские военные базы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Al Mayadeen.

По данным агентства, удары были нанесены по командным пунктам и военным складам, которые использовала сирийская армия. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

В ЦАХАЛ данные об ударах пока никак не прокомментировали.

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После свержения сирийского президента Башара Асада оппозицией 8 декабря Израиль начал расширять контроль над зоной разграничения с республикой. В частности, в ночь на 9 декабря ЦАХАЛ вошел в новые районы на Голанских высотах.