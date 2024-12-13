На российскую авиабазу Хмеймим село несколько Ил-76

Несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 приземлились на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает Free Syria News Network (FSNN) со ссылкой на свои источники.

"Несколько российских грузовых самолетов приземляются в аэропорту Хмеймим в Латакии", – говорится в сообщении.

Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что Россия рассчитывает сохранить свои военные базы в Сирии, поскольку они играют важную роль в борьбе с терроризмом. По словам дипломата, борьба с терроризмом в регионе еще не закончена и потребует коллективных усилий.

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До этого Bloomberg писало, что Россия и новые сирийские власти близки к заключению соглашения о сохранении двух российских военных баз на территории страны: авиабазы в Хмеймиме и военно-морской базы в Тартусе. Последняя представляет собой единственную военно-морскую базу России в Средиземном море.