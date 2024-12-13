В США допустили, что РФ скоро нанесет новый удар «Орешником»

В США прогнозируют возможность запуска Россией баллистической ракеты «Орешник» по Украине в ближайшие дни. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.

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«Вполне возможно, что Россия сделает это в ближайшие дни», — отметил он, добавив, что американские власти рассматривают этот шаг в качестве средства запугивания как украинских властей, так и их партнеров.

На днях о вероятном запуске ракеты также сообщали агентства Bloomberg и Associated Press, ссылаясь на информацию от американского чиновника.

11 декабря аналогичную информацию предоставило агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США. По словам собеседника издания, «Россия может провести еще одно испытание баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в ближайшие дни».

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.