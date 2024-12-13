Боец ВСУ захотел покурить и взорвался вместе с сослуживцами

Боец Вооруженных сил Украины погиб сам и погубил еще пятерых сослуживцев, захотев покурить на свежем воздухе, пишет SHOT. По данным канала, украинский солдат высунулся из укрытия ради сигареты и его заметил российский дрон-разведчик.

Как пишет SHOT, все это произошло на окраине Волчанска. Солдаты ВС России с позывными Барнаул и Мага, распознав военных ВСУ, незамеченными подошли к укрытию бойцов ВСУ и закинули туда сумку с минами ТМ72. Все находившиеся в блиндаже погибли.

Ранее российский боец с позывным Монгол рассказал о том, что оказался в ловушке и ему пришлось сразиться с семерыми солдатами Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел в июне 2023 года около поселка Клещеевка.

Солдатам было приказано занять наблюдательные позиции в лесопосадке, чтобы собрать информацию о враге. Монгол и его товарищ Тобол отправились на миссию вместе. После наступления темноты они обнаружили блиндаж, возле которого стоял человек. Военнослужащий предложил ему спуститься и пообщаться, но в ответ послышалась автоматная очередь. Враг начал окружать укрытие и открыл огонь прямо внутрь. Одна из пуль попала в ногу Монголу.

Когда четверо противников приблизились к входу в блиндаж, трое из них решили войти. Монгол открыл огонь из автомата, и трое врагов погибли на месте.