За неделю ВСУ потеряли на всех направлениях спецоперации более 12 тысяч военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны России. За это же время в плен российским войскам сдались 87 украинских военнослужащих.

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В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 87 украинских военнослужащих, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что общие потери ВСУ за все время боев в Курской области превысили 40 тысяч человек. За сутки на Курском направлении ВСУ потеряли более 200 военных и танк.

Старший расчета БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным Белый рассказал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины бросили тела сослуживцев, погибших на позициях в районе населенного пункта Работино на Ореховском направлении в Запорожской области. Он не уточнил, сколько всего солдат потерял противник, однако отметил, что погибших «много».

До этого обозреватель New York Times обратил внимание, что российские войска уверенно продвигаются сквозь ослабленные украинские позиции. По его мнению, взятие под контроль новых территорий позволит России разговаривать с позиции силы, когда избранный президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом и заговорит о мирных переговорах.