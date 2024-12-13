Офицер спецназа Донецкой народной республики (ДНР) в запасе и соучредитель регионального общественного движения «Южнорусское братство» Александр Матюшин прокомментировал информацию о том, что наступление Вооруженных сил России (ВС РФ) приближается к расположенной близ Красноармейска (украинское название — Покровск) шахте «Красноармейская», которую называют главной шахтой Украины. Своим видением ситуации эксперт поделился с «Царьградом».

По словам Матюшина, сообщения о том, что потеря шахты станет катастрофическим ударом по металлургической отрасли Украины, несколько преувеличены. Он напомнил о существовании ДТЭК «Павлоградуголь», являющееся крупнейшим украинским угледобывающем объединением. Оно, по данным офицера ДНР в запасе, давало до 25 процентов коксующихся углей, тогда как на шахту «Красноармейская» приходилось чуть более 11 процентов.

Матюшин также подчеркнул, что у Украины будет возможность добывать коксующиеся угли, пока ВС РФ не войдут в Днепропетровскую область и не возьмут под контроль Павлоград с его окрестностями. Однако в целом, по словам собеседника издания, это будет болезненный, но не смертельный удар по металлургической индустрии Украины.

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Ранее глава спецштаба по вопросам Украины при немецком Минобороны генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что для Вооруженных сил Украины сложилась критическая ситуация в районе города Покровск. Генерал предрек, что Украине придется покинуть город к концу 2024 года или в начале 2025 года.