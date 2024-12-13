Командование ВСУ списало со счетов батальон под Курахово, не разрешив отступать
Украинский батальон под Курахово в ДНР оказался в «котле» без снабжения, но командование ВСУ не позволяет ему отступать. Об этом сообщило эстонское издание Postimees.
«Мы не понимаем, почему нас все еще держат здесь. На нас наступают уже со всех сторон», – заявил один из офицеров ВСУ.
На этой неделе офицеры 79-й десантной бригады ВСУ сообщали, что на протяжении 14 дней ожидали приказа на отступление, так как путь к нему был фактически перекрыт.
Согласно изданию, батальон все-таки получил распоряжение об отступлении, но неизвестно, вышел ли он из окружения.
«Судя по всему, украинский десантный батальон был списан со счетов вышестоящего командования, поскольку в последние недели бойцы практически не получали боеприпасов для тяжелого вооружения», – пишет Postimees.
До этого Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета ОП РФ по интеграции новых регионов, сообщил РИА Новости, что подразделение ВСУ южнее города Курахово в ДНР почти оказалось в «котле», не хватало лишь менее километра до полного окружения.
Напомним, ранее на Западе признали успех России на украинском фронте.