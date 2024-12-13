Украинский батальон под Курахово в ДНР оказался в «котле» без снабжения, но командование ВСУ не позволяет ему отступать. Об этом сообщило эстонское издание Postimees.

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«Мы не понимаем, почему нас все еще держат здесь. На нас наступают уже со всех сторон», – заявил один из офицеров ВСУ.

На этой неделе офицеры 79-й десантной бригады ВСУ сообщали, что на протяжении 14 дней ожидали приказа на отступление, так как путь к нему был фактически перекрыт.

Согласно изданию, батальон все-таки получил распоряжение об отступлении, но неизвестно, вышел ли он из окружения.

«Судя по всему, украинский десантный батальон был списан со счетов вышестоящего командования, поскольку в последние недели бойцы практически не получали боеприпасов для тяжелого вооружения», – пишет Postimees.

До этого Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета ОП РФ по интеграции новых регионов, сообщил РИА Новости, что подразделение ВСУ южнее города Курахово в ДНР почти оказалось в «котле», не хватало лишь менее километра до полного окружения.

Напомним, ранее на Западе признали успех России на украинском фронте.