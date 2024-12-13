Украинские комплексы 2С6 "Тунгуска" лишились зенитных ракет

Оставшиеся в формированиях ВСУ зенитные самоходные установки 2С6 "Тунгуска" лишились штатного ракетного вооружения. Об этом сообщает Telegram-канал "Милитарист".

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Такие боевые машины в настоящее время использую лишь имеющиеся у них 30-мм автоматические скорострельные зенитные пушки 2А38. О проблемах с ракетами 9М311 говорилось еще до начала специальной военной операции. Отмечалось, что эти средства поражения достались от дислоцировавшихся на территории Украины частей советской армии, самым новым из них уже значительно больше, чем три десятка лет, и они должны быть списаны.

Такие самоходки, в основном, находятся в тыловых районах и используются для прикрытия важных для киевского режима объектов. В то же время их пытались использовать на линии боевого соприкосновения, на ряде направлений, но применение "Ланцетов" заставило отказаться от этой идеи и снова убрать их с передовой.