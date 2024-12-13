Применение российского беспилотника, несущего заряд с термитной смесью, показали в видеоролике, размещенном в Telegram-канале "Южный фронт".

Дрон завис над поврежденным зданием, в развалинах которого, по всей видимости, прятались боевики ВСУ. В это время его боевая работа фиксировалась другим разведывательным БПЛА.

На голову противника обрушился огненный дождь. Известно, что температура горения такой смеси может достигать 2700 градусов, а с применением дополнительных компонентов становится еще выше. Поэтому у вэсэушников не было никаких шансов уцелеть.

Применение подобного зажигательного оружия стало ответной мерой на действия формирований киевского режима, которые стали активно задействовать такие беспилотники.

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В результате по врагу теперь работают дроны-огнеметы. Недавно сообщалось о запуске в серию поражающего комплекса "Горыныч".