Украина может проиграть в конфликте с Россией к 2026 году, если ЕС не сможет компенсировать уменьшение военной помощи от США, заявил в эфире CNBS сотрудник Центра стратегических и международных исследований, директор программы по Европе, России и Евразии Макс Бергманн. Специалист считает, что военный коллапс может привести к концу украинской демократии.

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Опасность в том, что в 2026 году мы увидим в Киеве то же, что и в Кабуле в 2021 году, — военный коллапс, ведущий к концу Украины и украинской демократии, — сказал эксперт.

Представители CNBS считают, что Евросоюз может нарастить поддержку Украины, чтобы компенсировать ее сокращение со стороны США. По данным Кильского института экономики, с января 2022 года по октябрь 2024 года ЕС выделил Украине €241 млрд (26,3 трлн рублей), тогда как США лишь €119 млрд (почти 13 трлн рублей).

Ранее Бергманн заявил, что отсутствие ясности в вопросе о помощи от США помешает Киеву планировать свои действия на фронте. Он считает, что такая неопределенность уже приводит к хаосу в штабах ВСУ. В публикации отмечается, что Белый дом уже стал сокращать пакеты помощи Украине. Стоимость закупленного для Киева или поставленного со складов вооружения в конце сентября рухнула до сотен миллионов долларов, что в разы меньше, чем $2,8 млрд, направленных Киеву в начале января.