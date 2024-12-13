На сегодняшний день Россия способна за три месяца произвести больше вооружения, чем все страны Европы вместе, заявил в интервью для RND еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Он признал, что западные санкции никак не отразились на оборонной промышленности страны. Напротив, Россия лишь нарастила производство оружия, отметил Кубилюс.

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Несмотря на наши санкции, россияне нарастили производство в оборонной промышленности до невообразимых масштабов. Сегодня Россия за три месяца производит больше оружия, чем может произвести вся европейская оборонная промышленность, а за шесть месяцев — больше, чем имеют вооруженные силы Германии, — признал еврокомиссар.

Кубилюс добавил, что Европе необходимо разработать план для оборонного производства на основе целевых показателей Североатлантического альянса. При этом особую роль в этом должна сыграть именно немецкая промышленность.

Ранее советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан констатировал, что переданные Украине американские танки M1A1 Abrams оказались бесполезными. По его словам, причиной этого стали характеристики и лишь частичная укомплектованность боевых машин.