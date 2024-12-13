В США заявили о начале поиска химоружия после свержения Асада

Свержение бывшего президента Сирии Башара Асада спровоцировало гонку по поиску пропавшего химического оружия страны. Об этом сообщил The Washington Post (WP).

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«Призрак химического оружия еще висит над Сирией», — сказал эксперт по вопросам нераспространения и директор по исследованиям в области биозащиты в Школе политики и государственного управления при Университете Джорджа Мейсона Грегори Кобленц.

Он считает, что риска крупномасштабной атаки с помощью химического оружия нет, но «возрастает риск того, что химоружие может быть разграблено спекулянтами, повстанческими группировками или террористами».

До этого заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что Пентагон выражает обеспокоенность в связи с возможным наличием запасов химического оружия в Сирии и сообщает о своих усилиях, направленных на предотвращение его использования против своих войск или гражданского населения.