Бойцы спецназа Северной Кореи не будут брать пленных в боях под Курском, написал в Telegram-канале военкор Юрий Котенок. Так он прокомментировал сообщения о том, что подразделение КНДР участвовало в боях за село Плехово Курской области. Он подтвердил эти сведения. Минобороны России данную информацию не комментировало.

© News.ru

По некоторой информации, пленных не было. Не будут брать и в дальнейшем, — написал журналист.

О том, что спецназ Северной Кореи участвовал в боях в селе Плехово ранее сообщил военкор Владимир Романов. Журналист уточнил, что они «прошлись как ураган» и установили контроль над населенным пунктом за два часа. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого сообщалось, что ВСУ пытались найти следы присутствия военнослужащих Северной Кореи в Курской области. Однако, по данным BBC, войскам не удалось обнаружить какие-либо свидетельства этого. Согласно публикации, украинское командование пообещало вознаграждение тем, кому удастся взять в плен северокорейских военных в Курской области.

До этого Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщила, что украинские СМИ растиражировали слухи о гибели Солодчука и полутысячи северокорейских бойцов в результате атаки ВСУ на Курскую область. «РВ» со ссылкой на «доверенных офицеров» подчеркивал, что это дезинформация, распространенная «мутным» сайтом Global Defense Corp., которая не соответствует действительности.