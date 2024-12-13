Польша вместе с союзниками впервые за последний месяц подняла в воздух дежурные пары истребителей в связи с наблюдающейся, по утверждению Варшавы, «активностью России». Как сообщает ТАСС, об этом заявило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в X.

Начальник командования задействовал все имеющиеся в его распоряжении силы и средства. Кроме истребителей используются наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. В качестве причины называется применение Вооруженными силами РФ крылатых и баллистических ракет и беспилотников для ударов по объектам на Украине.

Напомним, что утром 13 декабря на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах преимущественно в западных регионах страны, в том числе в граничащей с Польшей Львовской области. В Минэнерго страны заявляли, что увеличат объем отключений света сегодня.

Рогов заявил о начале массированного ракетного удара по Украине

В прошлый раз польское командование поднимало в воздух истребители 17 ноября. Тогда причиной стали удары РФ по территории Украины — Варшава объясняла это необходимостью «обеспечения безопасности на территориях, граничащих с уязвимыми районами».