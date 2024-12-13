В пригороде Харькова зафиксировали прилет в районе бывшего завода

Здание бывшего комбината, расположенное в пригороде Харькова, подверглось удару. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

По словам источника агентства, около 0:30 по местному времени (1:30 мск) в направлении города Дергачи был зафиксирован прилет.

«Местные жители сообщали о детонации и взрыве с искрами в направлении райавтодора. Там есть здание бывшего мясокомбината, которое на данный момент используется военными», — добавил он.

Другие подробности о произошедшем пока не поступали.

Утром 13 декабря координатор николаевского подполья заявил, что российские военнослужащие нанесли удар по заводу в пригороде Борисполя. Целью стало предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ВС РФ атаковали закрытый аэродром в Киеве

До этого бойцы Вооруженных сил РФ атаковали закрытый военный аэродром в украинской столице. Как рассказал Лебедев, звуки взрыва раздались со стороны Международного аэропорта Киев-Жуляны. В этом районе находится еще один аэродром, который относится к Национальному авиационному университету.