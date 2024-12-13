ВС РФ атаковали закрытый аэродром в Киеве

ВС РФ атаковали закрытый военный аэродром в Киеве. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления в Николаевской области Украины Сергей Лебедев.

«Пишут наши люди, что взрыв был со стороны Жулян. В том же направлении находится еще один аэродром, который относится к Авиационному Университету», — рассказал он.

Сообщается, что на территории аэродрома проходят обучение пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным подполья, на территории объекта размещены жилые и служебные помещения, ангары и склады. Рядом расположена железнодорожная станция Киев-Волынский, возле которой размещено несколько складских помещений и крупная промышленная зона с производственными цехами.

До этого ВС РФ нанесли удар по месту дислокации ВСУ в пригороде Полтавы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.