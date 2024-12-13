На Западе предрекли крупнейшую потерю, грозящую Украине

Взятие под контроль Россией Красноармейска (украинское название — Покровск) станет одной из самых значительных потерь для Украины за последнее время. Об этом сообщает агентство Reuters.

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"Падение Покровска, важного логистического центра ВСУ, станет одной из крупнейших военных потерь Украины за последние месяцы. Сокращение доступа украинских военных к дорожной сети в окрестностях города затруднит для киевских войск удержание территорий по обе стороны от города, что позволит России укрепить и продвинуть линию фронта", — говорится в статье.

Reuters подчеркивает, что данный населенный пункт важен из-за наличия шахты, являющейся единственным источником коксующегося угля для некогда процветающей сталелитейной отрасли Украины.

Накануне сообщалось, что под Красноармейском построили укрепрайон для подразделений Вооруженных сил Украины, однако российские войска вошли в него раньше, чем туда направили украинских солдат.

Британская газета The Guardian со ссылкой на военного представителя Украины Назара Волошина писала, что Вооруженные силы России уничтожили две позиции украинских подразделений вблизи Покровска, еще одну позицию ВСУ "потеряли".