Северная Корея создала САУ под калибр «натовских» снарядов

Корейская Народно-Демократическая Республика недавно создала самоходную артиллерийскую установку (САУ) под снаряды калибром 155 мм, которые применяют в Североатлантическом альянсе и Южной Корее. Об этом сообщил военный эксперт по Северной Корее Виталий Лебедев в журнале «Национальная оборона».

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«Новые 155-миллиметровые САУ появились совсем недавно и, видимо, неспроста», — отметил он.

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По словам аналитика, у артиллерии калибра 155 мм есть преимущества перед артиллерией калибра 152 мм. Также он обратил внимание на тот факт, что южнокорейские войска придерживаются стандартов Североатлантического альянса.

«Это значит, что в случае захвата артиллерии противника боеприпасы сможет использовать и КНА (Корейская народная армия. — «Газета.Ru»)», — подчеркнул Лебедев.

Эксперт добавил, что промышленность Северной Кореи «позволяет полностью обеспечивать потребность вооруженных сил, всех отраслей промышленности и народного хозяйства».

В ноябре лидер КНДР Ким Чен Ын призвал военных обеспечить полную готовность страны к войне. На слете командиров и политруков батальонов Корейской народной армии он указал на «угрожающий характер враждебных сил, включая США и марионеточную Республику Корея». По словам лидера КНДР, Вашингтон и Сеул создали наиболее напряженную в истории обстановку на Корейском полуострове.

Ранее КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией.