Израиль готовит удар по ядерным объектам Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к нанесению удара по ядерной инфраструктуре Ирана. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщило издание The Times of Israel.

По данным журналистов, Тель-Авив намерен воспользоваться нестабильной ситуацией в Сирии, чтобы усилить свое влияние на Ближнем Востоке. Среди прочего выведение из строя сирийских систем ПВО открывает ЦАХАЛ пути для атаки на иранские ядерные объекты, говорится в материале.

Действия Израиля против Ирана и движения «Хезболла» привели к уходу с поста президента Сирии Башара Асада. Такое мнение высказал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в свою очередь заявил, что израильским лидерам должны были вынести смертный приговор.

30 октября СМИ сообщали об атаке Израиля на космический центр Шахруд в провинции Семнан в Иране, который находился под управлением Корпуса стражей исламской революции. На этом объекте производят твердотопливные ракетные двигатели.

26 октября израильская армия нанесла удар по центру производства баллистических ракет в исламской республике.