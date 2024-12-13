Байден одобрил выделение 72-й пакета военной помощи Украине
Президент США Джо Байден одобрил выделение очередного пакета военной помощи Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга для журналистов.
Представитель Белого дома уточнил, что это уже 72-й пакет помощи. В него войдут средства ПВО, беспилотники, артиллерия и бронетехника.
США выделят Украине новый пакет военной помощи
Кирби также заверил, что администрация Джо Байдена продолжит оказывать военную помощь Киеву до истечения срока ее полномочий 20 января будущего года.
Напомним, в начале декабря в Пентагоне озвучили общий объем американской военной помощи Украине при Байдене. По данным ведомства, он превысил 62 миллиарда долларов.
Американская военная помощь - сколько бы ее ни было - не может повлиять на динамику на фронте, убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что специальная военная операция будет продолжаться до достижения всех задач, которые Россия перед собой поставила.