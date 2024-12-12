TNI: советский бомбардировщик М-4 напугал власти США

Советский стратегический бомбардировщик М-4 (по кодификации НАТО «Бизон») напугал военное руководство США. Об этом в своей статье о гонке вооружений во время холодной войны для The National Interest заявил обозреватель Кристиан Орр.

© CC BY-SA 3.0 / Boris Vasiljev /

Он отметил, что первым советским бомбардировщиком, который приходит на ум, когда речь идет о холодной войне, является Ту-4 (по кодификации НАТО «Бык»).

MWM: Новый двигатель значительно улучшит все аспекты летных характеристик Су-57

«Однако через несколько лет после появления "Быка" русские разработали еще один бомбардировщик "-4", который по-настоящему напугал до чертиков военный и политический истеблишмент США: М-4 Мясищева», — говорится в тексте.

По словам Орра, разрыв в показателях российских и американских бомбардировщиков стал «политическим бременем» для 34-го американского президента Дуайта Эйзенхауэра.