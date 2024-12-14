В России назвали условия рождественского перемирия с Украиной

Условиями рождественского перемирия с Украиной могли бы стать отсутствие провокаций в адрес России, прекращение ударов вглубь территории страны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он добавил, что на данный момент не видит стремления Киева к прекращению огня.

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«Мы видим, что за словами о перемирии сразу следуют атаки по территории России, а мы вынуждены на них отвечать. Поэтому говорить о каком-то рождественском прекращении огня крайне сложно. Ни НАТО, ни украинская власть к этому не стремятся», — считает политик.

В Госдуме оценили идею рождественского перемирия с Украиной

Он также напомнил, что Украина отказалась от рождественского обмена пленными с Россией и заметил, что все мирные предложения, озвучиваемые Москвой, как правило, не имеют продолжения и поддержки.

«Можно предположить какие-то сценарии перемирия. Это, например, отсутствие поставок оружия Украине, отсутствие провокаций, ударов вглубь России, желание перемирия на всех фронтах. Но пока я не вижу предпосылок, открытости к этим мирным инициативам», — заключил Чепа.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что предложил Украине установить на Рождество прекращение огня и организовать обмен военнопленными с Россией, однако украинский лидер Владимир Зеленский отверг эту инициативу.