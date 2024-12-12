Генсек НАТО сделал заявление о России

Россия восстанавливает силы «гораздо быстрее, чем ожидало НАТО», заявил генеральный секретарь военно-политического блока Марк Рютте. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая с речью, он заявил о том, что, несмотря на все усилия украинских партнёров НАТО, Россия восстанавливает свои силы значительно быстрее, чем ожидал альянс. Кроме того, Москва быстро извлекает уроки из своих ошибок.

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Он также обратил внимание на то, что КНР превосходит США по темпу производства вооружения в пять-шесть раз. В связи с этим Рютте призвал к срочной милитаризации европейской промышленности и увеличению военных расходов стран НАТО.

Ранее Марк Рютте заявил, что НАТО необходима уверенность в том, что у Украины остались люди для мобилизации.