СВР рассказала о страхе НАТО перед «Орешником»

В Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что после применения «Орешника» Россией юристы НАТО опасаются решительного ответа Москвы на агрессию. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным российской спецслужбы, в штаб-квартире НАТО «крайне обеспокоены» заявлениями России, что западные страны непосредственно участвуют в нанесении ударов по РФ дальнобойным оружием.

«Юристы альянса опасаются, что Москва может инкриминировать западным государствам осуществление вооруженной агрессии против РФ», - подчеркнули в СВР.

Уходящий президент США Джо Байден ранее разрешил Украине наносить удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS. Россия в ответ провела боевое испытание одной из новейших баллистических ракет средней дальности «Орешник». Удар «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении был нанесен по украинскому ракетостроительному заводу «Южмаш».

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Президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет и дальше отвечать на удары западным дальнобойным оружием. Одним из возможных ответов президент назвал продолжение боевых испытаний ракеты «Орешник». Целью российских ударов могут стать военные объекты, оборонные предприятия и «центры принятия решений» в Киеве, подчеркивал Путин.