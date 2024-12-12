Ответом России на атаку Украины по Таганрогу может стать удар по «главку ВСУ». Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на «информацию из Кремля».

По словам источника «Царьграда», атаку на Таганрог в Кремле восприняли как провокацию и попытку сорвать мирные инициативы, которые находились на стадии согласования. По версии собеседника издания, действия Украины могут означать «утрату надежды на конструктивный диалог».

Как отмечает «Царьград», атака показала, что Украина и нынешняя администрация США не заинтересованы в прекращении конфликта. Теперь власти РФ могут отдать приказ о нанесении ответного удара с применением новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

«Царьград» подчеркивает, что ВС РФ, вероятно, планируют нанести удар по «бункеру главка ВСУ». Издание отметило, что этот объект находится «под Киевом», и в районе его расположения нет гражданского населения.

В ночь на 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате было повреждено промышленное предприятие и сгорели 14 машин. Никто не пострадал. Также была повреждена котельная на одной из улиц. Из-за этого в 27 многоквартирных домах временно пропало отопление.

Позже в Минобороны РФ заявили, что удар по Таганрогу был нанесен шестью американскими ракетами ATACMS. В министерстве сообщили, что целью ВСУ был военный аэродром. В результате падения фрагментов ракет на аэродроме есть пострадавшие среди личного состава. В Минобороны подчеркнули, что эта атака не останется без ответа.