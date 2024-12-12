Цель уже выбрана: известно, каким будет ответ России на ракетную атаку по Таганрогу
Ответом России на атаку Украины по Таганрогу может стать удар по «главку ВСУ». Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на «информацию из Кремля».
По словам источника «Царьграда», атаку на Таганрог в Кремле восприняли как провокацию и попытку сорвать мирные инициативы, которые находились на стадии согласования. По версии собеседника издания, действия Украины могут означать «утрату надежды на конструктивный диалог».
Как отмечает «Царьград», атака показала, что Украина и нынешняя администрация США не заинтересованы в прекращении конфликта. Теперь власти РФ могут отдать приказ о нанесении ответного удара с применением новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
«Царьград» подчеркивает, что ВС РФ, вероятно, планируют нанести удар по «бункеру главка ВСУ». Издание отметило, что этот объект находится «под Киевом», и в районе его расположения нет гражданского населения.
В ночь на 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате было повреждено промышленное предприятие и сгорели 14 машин. Никто не пострадал. Также была повреждена котельная на одной из улиц. Из-за этого в 27 многоквартирных домах временно пропало отопление.
Позже в Минобороны РФ заявили, что удар по Таганрогу был нанесен шестью американскими ракетами ATACMS. В министерстве сообщили, что целью ВСУ был военный аэродром. В результате падения фрагментов ракет на аэродроме есть пострадавшие среди личного состава. В Минобороны подчеркнули, что эта атака не останется без ответа.