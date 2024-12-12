В России полностью обновили морскую группировку ядерных сил

Главком ВМФ: морская группировка ядерных сил России полностью обновлена
Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев заявил о полном обновлении российской морской группировки ядерных сил.
«Морская группировка ядерных сил России полностью обновлена — это остаётся приоритетом для нашей страны», — цитирует его ТАСС.
По словам Моисеева, ядерные силы являются гарантом безопасности страны.
Ранее ВМФ и ВКС России провели в ходе учений совместные пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования в Средиземном море.