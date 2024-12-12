В США сделали резкое заявление после удара ВСУ по Таганрогу

Американский военный эксперт Уилл Шрайвер обвинил руководство США в глупости из-за украинского удара ракетами ATACMS по Таганрогу. Об этом он написал в соцсети X.

В ночь на 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате было повреждено промышленное предприятие и сгорели 14 машин. Никто не пострадал.

Также Слюсарь заявил, что была повреждена котельная на одной из улиц. Из-за этого в 27 многоквартирных домах пропало отопление. Теплоснабжение было вскоре восстановлено.

Стали известны последствия ракетной атаки ВСУ по Таганрогу

Позже в Минобороны РФ заявили, что удар по Таганрогу был нанесен шестью ракетами ATACMS. В министерстве сообщили, что целью ВСУ был военный аэродром. В результате падения фрагментов ракет на аэродроме есть пострадавшие среди личного состава. В Минобороны подчеркнули, что эта атака не останется без ответа.