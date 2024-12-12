Российские войска в ходе наступления продвинулись по переднему краю в Курахово и заняли несколько ключевых высотных домов.

Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В Курахове российские войска улучшили позиции и продвинулись вперед, взяв несколько многоэтажных зданий», — рассказал Рогов.

Он добавил, что российские войска ведут бои с украинской армией в районе горсовета, но его здание все еще находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ВС России зачищают село Константинопольское от подразделений ВСУ

Ранее Рогов заявил о зачистке села Константинопольское от ВСУ. По его словам, российские военные проводят фильтрационные меры в населенном пункте.