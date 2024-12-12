ВСУ эвакуировали командиров и бросили на гибель свою пехоту в Курахово

Вооруженные силы Украины (ВСУ) эвакуировали технику и командиров из Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), бросив свою пехоту на верную гибель. Об этом Ян Гагин.

По его словам, исходя из данных в украинском сегменте интернета, все командиры уже эвакуировались, эвакуировали практически всю технику, также большую часть операторов дронов.

«А пехоту там бросили просто погибать, давая возможность отступить другим силам», — рассказал эксперт.

Ранее Гагин назвал взятие Курахово под контроль российских войск вопросом нескольких дней. Он добавил, что ситуация может в любой момент измениться, например, ВСУ успеют перегруппироваться или усилить свои подразделения, подтянуть резервы.