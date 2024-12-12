Кадыров сообщил о раненых при уничтожении дрона в Грозном

Над казарменными зданиями спецполка полиции в столице Чечни Грозном был уничтожен беспилотник ВСУ, ранения получили четыре человека. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

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Он уточнил, что БПЛА повредил кровлю и выбил стекла. Обломки сбитого беспилотника спровоцировали небольшое возгорание на земле, пожар оперативно потушили. Здание значительных повреждений не получило.

— Легкие ранения получили четыре бойца караула. Дежуривший личный состав в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях, — написал политик в Telegram-канале.

Жители столицы Чечни Грозного сообщили о нескольких взрывах в небе над городом. Об этом ранее написал Telegram-канал Shot. По предварительным данным, сработали средства противовоздушной обороны.

Таганрог ночью 11 декабря подвергся ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. При этом большинство стран, в том числе и Украина, в последнее время все чаще поднимают тему переговоров с Россией.

Почему украинские военные продолжают атаковать территории РФ западным оружием, если вовсю идут разговоры о перемирии, «Вечерняя Москва» узнала у политолога Сергея Маркова.