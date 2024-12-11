В Пентагоне назвали внедрение ИИ Россией и Китаем угрозой нацбезопасности

Внедрение технологий искусственного интеллекта Россией, Китаем и другими соперниками представляет угрозу нацбезопасности США. Об этом заявила главный офицер Пентагона по цифровым технологиям и ИИ Рада Плам, передает РИА Новости.

Она отметила, что РФ и КНР ускорили внедрение технологий искусственного интеллекта. По словам Плам, данный факт «представляет значительные риски в сфере нацбезопасности». В связи с этим США намерены приложить все усилия, чтобы обеспечить лидерство в этой сфере, подчеркнула она.

Палм указала, что Пентагон уже приступил к внедрению технологий ИИ. В частности, в военном ведомстве США сообщили о начале работы специального подразделения, направленного на реализацию этой цели. На эту работу предусмотрен бюджет в 100 миллионов долларов.