Франция и Польша хотят направить на Украину 40 тысяч миротворцев

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск проведут встречу, в рамках которой обсудят развертывание миротворческих сил на Украине после завершения конфликта, передает издание Politico. Политики встретятся в Варшаве в четверг, 12 декабря.

Две страны обсуждают возможность создания миротворческих сил численностью 40 000 человек, состоящих из военнослужащих иностранных государств. Дипломат не уточнил, из каких стран могут прибыть солдаты, — сообщил источник.

Издание отмечает, что разговор будет проходить за «закрытыми дверьми». Детали встречи политиков станут известны позже.

Ранее стало известно, что НАТО планирует установить новые цели по количеству танков, самолетов и других систем вооружения, которые необходимо производить странам-участницам. Это, в свою очередь, приведет к увеличению расходов на оборону Североатлантического альянса с 2% до 3% от валового внутреннего продукта.

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Тем временем политолог Сергей Марков заявил, что СВО может завершиться 21 января 2025 года, когда Дональд Трамп вступит в должность президента США. Такой вывод он сделал по результатам телефонного разговора президента России Владимира Путина с венгерским премьером Виктором Орбаном, который, по словам Маркова, выступает в роли посредника между политиками в данном вопросе.