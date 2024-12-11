Минобороны сообщило об ударах ракетами ATACMS по военному аэродрому Таганрога

ВСУ в среду утром, 11 декабря, атаковали военный аэродром в Таганроге в Ростовской области баллистическими ракетами ATACMS. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет ATACMS американского производства, пояснили в ведомстве.

В результате падения фрагментов ракет на аэродроме в Таганроге есть пострадавшие среди личного состава, уточнили в МО РФ. Разрушений после атаки на аэродром в Таганроге нет.

Военкор показал фотографию двигателя от запущенной по Таганрогу ракеты ATACMS

Атака по военному аэродрому Таганрог ракетами ATACMS не останется без ответа, подчеркнули в Минобороны.